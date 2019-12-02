ГИБДД: до приезда скорой погибают 6% участников ДТП

По статистике 6 % участников ДТП в России погибают на месте происшествия до приезда скорой.

«Нас очень беспокоит, что на местах ДТП по прибытии скорой медицинской помощи гибнут 6% участников ДТП», — рассказал заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения, сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что 6% гибнут по дороге в больницу и 16% погибших — это первые сутки нахождения в медицинском учреждении.

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае у пассажирского автобуса лопнула шина, после чего он съехал с моста, перевернулся и упал на лед. Внутри находились 44 пассажира и водитель, погибли 19 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В регионе сегодня объявлен траур. ДТП произошло на мосту через реку Куэнга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Забайкальском крае объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом. Траур по жертвам смертельного дорожного происшествия с рейсовым автобусом объявлен в понедельник, 2 декабря.