Китай ввел санкции против США за поддержку действий Гонконга

В Пекине вступили в силу санкции против ряда неправительственных организаций Соединенных Штатов, принявших закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге».

Об этом стало известно в понедельник, 2 декабря. Принятый несмотря на запрет Китая закон является, по мнению Пекина, нарушением норм международных отношений. Исходя из действий США, китайское правительство ввело санкции в отношении ряда американских организаций. В их число вошли NDI, HRW, Freedom House, и Human Rights Watch.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал два законопроекта, относящихся к Гонконгу. Это «О защите прав человека и демократии в Гонконге» и закон на запрет поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле прокомментировали возможные санкции в отношении российских спортсменов, которыми грозит WADA.