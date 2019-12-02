Китай ввел санкции против США за поддержку действий Гонконга

Китай ввел санкции против США за поддержку действий Гонконга
Китай счел действия США серьезным нарушением международного права. Фото: pixabay.com

В Пекине вступили в силу санкции против ряда неправительственных организаций Соединенных Штатов, принявших закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге».

Об этом стало известно в понедельник, 2 декабря. Принятый несмотря на запрет Китая закон является, по мнению Пекина, нарушением норм международных отношений. Исходя из действий США, китайское правительство ввело санкции в отношении ряда американских организаций. В их число вошли NDI, HRW, Freedom House, и Human Rights Watch.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал два законопроекта, относящихся к Гонконгу. Это «О защите прав человека и демократии в Гонконге» и закон на запрет поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле прокомментировали возможные санкции в отношении российских спортсменов, которыми грозит WADA.

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