Медведев: при необходимости нужно отправить пострадавших в ДТП в Забайкалье в Москву

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил при необходимости организовать перевозку п пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье на лечение в Москву. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой следить за ситуацией и докладывать ему о положении дел, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае у пассажирского автобуса лопнула шина, после чего он съехал с моста, перевернулся и упал на лед. Внутри находились 44 пассажира и водитель, погибли 19 человек. В ДТП пострадали 21 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В регионе сегодня объявлен траур. ДТП произошло на мосту через реку Куэнга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Забайкальском крае объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом. Траур по жертвам смертельного дорожного происшествия с рейсовым автобусом объявлен в понедельник, 2 декабря.