Путин по телемосту открыл газопровод «Сила Сибири»

Путин по телемосту открыл газопровод &#171;Сила Сибири&#187;
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Старт эксплуатации в ходе телемоста дали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь.

«Разрешаю», — объявил Путин.

Участие в открытии также принял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Именно он объявил о том, что газ начал поступать в газотранспортную систему Китайской Народной Республики, пишет «ТАСС».

Магистральный газопровод «Сила Сибири» предназначен для транспортировки сырья из Иркутского и Якутского центров добычи на Дальний Восток и в Китай. Протяженность открытого участка составила 2 тыс. 200 километров. Он проходит от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем в Благовещенске. Ожидалось, что газопровод откроют 20 декабря, но работы удалось завершить раньше срока.

На втором этапе будет запущен участок газопровода в от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского протяженностью 800 км. Общая длина «Силы Сибири» составит около 3 тыс. км.

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Путин по телемосту открыл газопровод «Сила Сибири»
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