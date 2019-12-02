На границе Турции и Сирии в результате взрыва пострадали трое российских военнослужащих

В Сирии на маршруте следования российской военной полиции взорвалась самодельная бомба. Пострадали трое российских военных.

Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. На дороге, по которой следовал бронированный автомобиль российской военной полиции, патрулировавшей территорию, взорвалась самодельная бомба. Трое военнослужащих получили травмы, однако на данный момент их жизни, как сообщили в Минобороны, ничего не угрожает.

Как пишет РИА Новости, взрыв произошел неподалеку от поселения Коран, район Кобани провинции Алеппо.

Напомним, Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение, одним из пунктов которого является ввод российских войск на территорию Сирии для патрулирования и содействия выводу курдских отрядов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался относительно видео, где российские военные жестоко убивают человека.