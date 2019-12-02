Власти Петербурга передадут в «аренду за рубль» три исторических здания

Главный дом усадьбы А. В. Львовой в Петергофе. Фото: snegir, citywalls.ru

Главный дом усадьбы А. В. Львовой в Петергофе. Фото: snegir, citywalls.ru

Комитет имущественных отношений (КИО) выставит на продажу права на аренду трех исторических объектов в рамках программы «Аренда памятника за 1 рубль».

Предприниматели получат возможность арендовать за символическую плату усадьбу А.В. Львовой и усадьбу архитектора Е. Гана в Петергофе, а также жилой дом Степанова В.Ф. на улице Константина Заслонова в Центральном районе Петербурга.

Арендаторы зданий должны выполнить за свой счет реставрационные работы, после чего в течение 42 лет смогут арендовать объект по льготной цене: 1 квадратный метр — 1 рубль. Вернуть историческим домам первозданный вид предприниматели должны в течение семи лет.

Торги состоятся в первом квартале следующего года, пишет РБК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КИО опроверг выселение общественной организации, защищающей инвалидов.