В Тосненском районе закроют мост

Дорожные работы будут длиться почти год. Фото: Pixabay

Дорожные работы будут длиться почти год. Фото: Pixabay

Мост через реку Лустовка в Тосненском районе Ленинградской области закроют для проведения дорожных работ. Запрет будет действовать вплоть до августа 2020 года.

Пресс-служба ГКУ «Ленавтодор» сообщает, что пути объезда предусматриваются по дорогам «Лисино-Корпус — Радофинниково» и «Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки».

На мосту установят новое асфальтное покрытие, элементы пролетного строения, перила, гидроизоляцию.Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге, несмотря на начало зимы, продолжат разводить четыре моста, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Несколько технологических разводок произведут в начале декабря для обслуживания конструкций мостов. В «Мостотресте» отмечают, что мосты будут разводить в указанном промежутке времени, но не обязательно в обозначенное время.