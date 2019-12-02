Путин подисал закон о предустановке российского софта на компьютеры, смартфоны и Smart TV

Путин подисал закон о предустановке российского софта на компьютеры, смартфоны и Smart TV
Документ, подписанный главой страны, опубликован на интернет-портале правовой информации. Фото: kremlin.ru

Теперь производители гаджетов, ориентированные на российскую аудиторию, обязаны предустанавливать на технику российский софт перед реализацией товаров на территории страны.

Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник, 2 декабря. Под новые правила попадают компьютеры, смартфоны и телевизоры, оснащенные функцией Smart TV. Конкретный перечень программ, необходимых к установке, будет определяться российским правительством.

Закон принят для возможности более широкого продвижения продукции отечественных IT-компаний. Представители производителей техники считают, что новый закон может привести к монополизации в сфере производства программного обеспечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин одобрил использование службами транспортной безопасности электрошокеров.

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