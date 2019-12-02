Путин одобрил использование электрошокеров службами транспортной безопасности

Сотрудники будут обязаны предупреждать об использовании электрошокера в случае, если ситуация не экстренная. Фото: Wikipedia

Сотрудники будут обязаны предупреждать об использовании электрошокера в случае, если ситуация не экстренная. Фото: Wikipedia

Сотрудникам служб транспортной безопасности разрешено применять к нарушителям электрошокеры. Исключение составляют беременные, малолетние и инвалиды.

В понедельник, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал постановление, согласно которому сотрудники правоохранительных органов на объектах транспортной инфраструктуры могут применять электрошокеры или искровые разрядники для предотвращения преступлений.

На сегодняшний день этим правом также обладают росгвардейцы, судебные приставы, полицейские, сотрудники ЧОПов и даже простые граждане. Использование защитного механизма сотрудниками транспортной полиции разрешено при необходимости защитить себя или окружающих, для пресечения сопротивления и задержания нарушителей.

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