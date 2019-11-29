Путин надеется, что в России не забудут о понятиях «мама и папа»

Глава государства обеспокоен тем, что на Западе родителей принято нумеровать.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Своим мнением президент России Владимир Путин поделился во время заседания совета по межнациональным отношения, передает Russia Today. Он отметил, что сейчас на Западе принято говорить не мама или папа, а «родитель номер 1» и «родитель номер 2». Глава государства убежден, что в России этого произойти не должно, так как эти слова невозможно заменить ничем.

«Вы сказали, что слово «мама» невозможно заменить. Оказывается, возможно — в некоторых странах заменили. «Родитель номер 1», «родитель номер 2». Надеюсь, у нас этого никогда не будет»,

— заявил Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент тоже будет работать 31 декабря. «Работа президента — это как доменная печь», — отметил пресс-секретарь, добавив, что ее невозможно потушить.