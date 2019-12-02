В сети появились фотографии с места пожара на 8-й Советской

В результате инцидента пострадали два человека, которым потребовалась помощь врачей.

Все случилось сегодня, 2 декабря. Обо всем рассказали сначала очевидцы, а затем подробностями поделились в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пожар вспыхнул в коммунальной квартире на 8-й Советской улице. Дым за считанные минуты окутал весь этаж, так что спасателям пришлось эвакуировать жильцов. Уточняется, что на первом этаже здания находился детский сад, но все дети остались целы и невредимы. В результате пострадали два человека – одному оказали помощь на месте, другого госпитализировали.

На данный момент пламя потушено. МЧС делится фотографиями с места происшествия – сотрудникам пришлось разбивать стены, чтобы ликвидировать огонь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вслед за торговыми центрами в Петербурге массово эвакуируют больницы.