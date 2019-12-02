Вслед за торговыми центрами в Петербурге массово эвакуируют больницы

Ложные сообщения о минировании теперь стали поступать и в городские больницы. Ранее злоумышленники угрожали районным судам и торговым и центрам Петербурга.

В понедельник, 2 декабря, в Северной столице стали массово эвакуировать людей из здравоохранительных учреждений из-за звонков о минировании. На данный момент сведения об опасности взрыва поступили в Елизаветинскую больницу, расположенную на улице Вавиловых, и Александровскую на проспекте Солидарности.

При этом, по словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте», эвакуация коснулась лишь посетителей, пациенты остались в медучреждениях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая эвакуация коснулась более восьми торговых центров в разных районах города. С чем связано «эпидемия» заявлений о минировании пока неизвестно.