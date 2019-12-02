В Петербурге массово эвакуируют торговые центры

В Петербурге волна эвакуаций 2 декабря дошла до торговых центров. Следом за зданиями судов анонимные сообщения о минировании, похоже, настигли магазины.

Эвакуированы торговые центры «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, «Академический» на Гражданском проспекте, «Июнь» на Индустриальном проспекте, «Монпасье» на Планерной улице, «МЕГА Дыбенко» на Мурманском шоссе и другие. Посетителей и персонал выводят на улицу. Здания проверяют на наличие опасных предметов.

Работники некоторых торговых центров утверждают, что тревога учебная. Однако информация не подтверждена.

По словам очевидцев, эвакуация также настигла Елизаветинскую больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эвакуировали 2 декабря эвакуировали шесть зданий судов. Письма с угрозами взрыва они получили третий раз за пять дней. Часть судов уже вернулась к работе.