30 лет прошло с окончания «холодной войны»

Власти СССР и США ровно 30 лет назад провели саммит на Мальте, который положил начало примирению двух стран.

Встреча генерального секретаря ЦК КПСС СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего состоялась 2 декабря 1989 года. Это событие gazeta.spb.ru прокомментировал почетный Консул Мальты в Санкт-Петербурге Игорь Оноков.

Он отметил, что место для переговоров выбрали неспроста. Еще в 1945 году в стране проходила Ялтинская конференция, в рамках которой политики обсуждали, как разделят Европу, чтобы не позволить Сталину войти в нее. Тогда, считает консул, и началась «холодная война» – закончить ее логичней всего было именно на Мальте. Игорь Оноков также отметил, что не все согласны с эффективностью переговоров двух политиков, но 30 лет назад все были уверены, что СССР и США помирятся и будут «обречены на диалог и сотрудничество».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что демократы намерены направить доклад по импичменту Трампа в конгресс США.