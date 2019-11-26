Демократы намерены направить доклад по импичменту Трампа в конгресс США

Представители Демократической партии намерены направить в юридический комитет доклад по расследованию в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.

Доклад планируется направить после того, как конгресс вернется в Вашингтон на следующей неделе, сообщает Reuters. Глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что вопрос «не может ждать ввиду намерения защитить безопасность нации и честности выборов».

Ранее президента США заподозрили в нарушении Конституции. Поводом послужила публикация The Wall Street Journal о попытке Трампа оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Трамп якобы пообещал восстановить военную помощь Украине в том случае, если Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (его потенциального конкурента на выборах), который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Впоследствии Белый дом разместил стенограмму разговора двух лидеров, из которой следовало, что тема военной помощи не поднималась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.