СКА впервые за сезон обыграли ЦСКА

Петербургская команда возглавляет таблицу Западной конференции.

Долгожданная встреча СКА и ЦСКА состоялась сегодня, 2 декабря, в Москве в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Счет открыли соперники – автором первого гола стал Сергей Толчинский на 10-й минуте. Счет сравнял Александр Барабанов, который в общей сложности трижды приносил очки СКА. В петербургской также удалось отличиться Антону Белову, а в ЦСКА — Линдену Вею. Встреча завершилась со счетом 4:2 – это первая победа СКА над ЦСКА в сезоне.

Напоминаем, что у наших хоккеистов за плечами победная серия из девяти игр. Это позволяет СКА занимать первое место в таблице Западной конференции.

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