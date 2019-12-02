Троих фанатов «Спартака» арестовали на 15 суток за мат до начала матча

За мелкое хулиганство фанаты попали в полицию еще до начала матча. Фото: pixabay.com

За мелкое хулиганство фанаты попали в полицию еще до начала матча. Фото: pixabay.com

Трое футбольных фанатов громко матерились возле своей гостиницы на Кирочной, нарушая спокойствие окружающих. Их задержали, однако молодые люди не признали свою вину.

Инцидент произошел в воскресенье 1 декабря, перед началом игры «Спартак» — «Зенит». Стоя перед отелем на улице Кирочной, гости столицы громко матерились, не реагируя на замечая. Хулиганов задержали и доставили в отделение полиции, однако они не согласились с обвинением и заявили, что задержаны без оснований.

Сегодня, 2 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Дзержинский районный суд постановил, что трое невежливых фанатов «Спартака» «отсидят» пятнадцать суток.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 19 футбольных фанатов из Москвы и Петербурга оштрафованы на 500 рублей за громкую нецензурную брань в ночи.