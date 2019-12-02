«Малышка на миллион»: Киркоров устроил грандиозную вечеринку в честь дочери

Алле-Виктории исполнилось восемь лет – она встречала День рождения в окружении звезд.

Об этом стало известно 2 декабря. Фотографии с праздника опубликовали огромное количество звезд российского шоу-бизнеса. В ресторан на Рублевки пришли Алсу и ее дочери, Юлия Барановская с детьми, Андрей Малахов, Ани Лорак, Сергей Лазарев с сыном, Катя Лель и многие другие. Главной темой праздника стала сказка «Алладин» – любимая история юной Аллы-Виктории.

Ресторан был украшен в стиле восточного базара, гостям предлагали угоститься турецкими сладостями и сделать фотографии на фоне ковра-самолета. «Комсомольская правда» уверяет, что на все было потрачено более миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров показал интерьер вагона, в котором он ездит по гастролям. Интерьер вагона, попавший на видео, больше походит на номер люксового отеля: лаковые деревянные панели на стенах, широкая кровать, телевизор, душ и покрытый золотом кран в раковине.