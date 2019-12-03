Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области ребенка

В Самойловском районе Саратовской области 21 ноября пропал 12-летний школьник. К поискам мальчика были привлечены волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», однако позже они сообщили, что поиски ребенка прекращены.

По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Его продолжают разыскивать стражи порядка, следователи и водолазная группа службы спасения.

Как сообщили «РИА Новости», согласно данным СК РФ, ребенок гулял с двумя школьниками, после чего они разошлись по домам, но один из них до квартиры так и не дошел. Все случилось в вечернее время 21 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о поиске 12-летнего мальчика, который ушел из дома после ссоры с учителем.