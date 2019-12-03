Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области ребенка

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области ребенка

В Самойловском районе Саратовской области 21 ноября пропал 12-летний школьник. К поискам мальчика были привлечены волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», однако позже они сообщили, что поиски ребенка прекращены.

По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Его продолжают разыскивать стражи порядка, следователи и водолазная группа службы спасения.

Как сообщили «РИА Новости», согласно данным СК РФ, ребенок гулял с двумя школьниками, после чего они разошлись по домам, но один из них до квартиры так и не дошел. Все случилось в вечернее время 21 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о поиске 12-летнего мальчика, который ушел из дома после ссоры с учителем.

волонтеры поиск саратовская область
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки
Ученые выяснили, что младенцы в утробе чувствуют свет
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области ребенка
При крупном пожаре на Московском шоссе никто не пострадал
Mercedes и Skoda поторопились на «красный» на пересечении ...
Фонд кино поддержит кинотеатры в России
В Канаде трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом и автокраном
В Казахстане опрокинулся автобус с 50 пассажирами