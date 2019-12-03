Владелец гаража, выступивший против чиновников с автоматом, стал фигурантом уголовного дела

Владелец гаража, выступивший против чиновников с автоматом, стал фигурантом уголовного дела
Снос гаражей в Приморском районе. Фото: ККИ

В отношении 29-летнего жителя Кронштадта возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Мужчина пытался помешать сносу гаража с автоматом.

Буйного владельца гаража доставили в полицию. У него изъяли страйкбольный автомат и две пиротехнические светошумовые гранаты.

«Изъятое направлено на исследование», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчине выдана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, комитет по контролю за имуществом 2 декабря приступил к сносу более 900 нелегальных гаражей в кооперативе «Петроградец 4». Участок расчищают для строительства завода ЗАО «Таурас-Феникс» по производству фасовочно-упаковочного оборудования.

Один из владельцев гаражей выступил против сноса. Мужчина достал автомат и грозился бросить светошумовую гранату в людей.

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