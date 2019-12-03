В Петербурге появится первый «Магнит Опт»

В Северной столице появится первый магазин «Магнит Опт». Ретейлер арендовал около 2 тыс. квадратных метров в ТРЦ «Пулково-3» на Пулковском шоссе.

Предполагается, что в новом магазине установят самые низкие цены по сравнению с другими торговыми точками сети.

Как сообщила «Фонтанка» со ссылкой на данные агентства недвижимости Екатерины Лапиной, в «Магнит Опт» будет действовать скидка, которая зависит от размера партии. Так, покупатели смогут сэкономить от 5% до 25%, купив от трех единиц одного наименования товара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в «Магните» появилась новая система оплаты. В магазине можно осуществить оплату покупок через скан лица