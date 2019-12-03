В Петербурге почти половина жителей прошли вакцинацию против гриппа

В Петербурге огласили данные о количестве жителей, сделавших прививку против гриппа.
На 2 декабря настоящего года в городе привито 2 млн 615 тыс. 567 человек. Такой показатель составил 48,9% населения Северной столицы.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по городу, в настоящий момент заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.
Сотрудники Роспотребнадзора также уточнили, что за счет дополнительных источников финансирования привито 385 тыс. 95 человек.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в город поступила дополнительная партия вакцинации от гриппа. Уникальная вакцина защищает сразу от четырех штаммов вируса А и В.