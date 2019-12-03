Анонимы заминировали в Петербурге 43 торговых центра

Анонимы заминировали в Петербурге 43 торговых центра
«Минеры» судов в Петербурге в своем послании заявили, что заминировали 43 городских торгово-развлекательных центров. Фото: https://vk.com/spb_today

Вечером в Петербурге началась волна анонимных угроз минирований.

«Минеры» судов в Петербурге в своем послании заявили, что заминировали 43 городских торгово-развлекательных центров, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

В сообщении также говорится, что «в Москве над Кремлем пролетят начиненные взрывчаткой дроны камикадзе».

В списке «заминированных» торговых центров оказались ТРЦ «Европолис», «Гостинный двор» ,«Мега Парнас», «Заневский каскад», «Континет», «Мега Дыбенко», «Лето», «Гранд Каньон» и другие.

Письмо с угрозами о заминировании. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.

заминирование торговые центры эвакуации
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Анонимы заминировали в Петербурге 43 торговых центра
Петербуржцы выйдут на дозор для защиты деревьев на Грибоедова
«Минеры» судов Петербурга угрожают дронами над Кремлем
Россиянин прославился после того, как оплатил проезд пассажирам маршрутки
Курение ускоряет процесс старения
На Кронштадтской улице произошло ДТП с участием машины инкассации и кроссовера
В Петербурге опять началась массовая эвакуация судов
По версии Dictionary прилагательное «экзистенциальный» стало словом года