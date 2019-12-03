Анонимы заминировали в Петербурге 43 торговых центра

«Минеры» судов в Петербурге в своем послании заявили, что заминировали 43 городских торгово-развлекательных центров. Фото: https://vk.com/spb_today

«Минеры» судов в Петербурге в своем послании заявили, что заминировали 43 городских торгово-развлекательных центров. Фото: https://vk.com/spb_today

Вечером в Петербурге началась волна анонимных угроз минирований.

«Минеры» судов в Петербурге в своем послании заявили, что заминировали 43 городских торгово-развлекательных центров, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

В сообщении также говорится, что «в Москве над Кремлем пролетят начиненные взрывчаткой дроны камикадзе».

В списке «заминированных» торговых центров оказались ТРЦ «Европолис», «Гостинный двор» ,«Мега Парнас», «Заневский каскад», «Континет», «Мега Дыбенко», «Лето», «Гранд Каньон» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.