Награду за худшее описание сцены секса впервые получили сразу два писателя

Впервые за историю существования антипремии Bad Sex Award награду присудили сразу двум писателям, британцу и французу.

Жюри признало наихудшими описаниями эротических сцен 2019 года отрывки из романа француза Дидье Дикуэна «Среди садов и тихих заводей» и произведения британского автора Джона Харви «Мир». Об этом сообщило издание The Guardian во вторник, 3 декабря.

Лауреатом Bad Sex Award за 2018 год стал американский прозаик Джеймс Фрей. Он получил антипремию за худшую сцену секса в романе «Катерина». Тогда члены жюри отметили, что Фрей мог бы взять награду еще очень много раз.

Отметим, что премию Bad Sex Award учредило в 1993 году издание Literary Review. С тех пор среди знаменитых писателей обладателями награды стали такие авторы, как Томас Вульф и Габриель Гарсия Маркес.

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