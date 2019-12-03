Награду за худшее описание сцены секса впервые получили сразу два писателя

Награду за худшее описание сцены секса впервые получили сразу два писателя
Впервые за историю члены жюри настолько прониклись сразу двумя неудачными сексуальными сценами. Фото: pixabay.com

Впервые за историю существования антипремии Bad Sex Award награду присудили сразу двум писателям, британцу и французу.

Жюри признало наихудшими описаниями эротических сцен 2019 года отрывки из романа француза Дидье Дикуэна «Среди садов и тихих заводей» и произведения британского автора Джона Харви «Мир». Об этом сообщило издание The Guardian во вторник, 3 декабря.

Лауреатом Bad Sex Award за 2018 год стал американский прозаик Джеймс Фрей. Он получил антипремию за худшую сцену секса в романе «Катерина». Тогда члены жюри отметили, что Фрей мог бы взять награду еще очень много раз.

Отметим, что премию Bad Sex Award учредило в 1993 году издание Literary Review. С тех пор среди знаменитых писателей обладателями награды стали такие авторы, как Томас Вульф и Габриель Гарсия Маркес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отсутствие секса после 50 лет может негативно сказаться на здоровье.

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