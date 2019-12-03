В Ленобласти введут штрафы за шум от газонокосилок

За использование газонокосилки в неположенное время теперь можно получить штраф. Фото: pixabay.com

За использование газонокосилки в неположенное время теперь можно получить штраф. Фото: pixabay.com

Согласно поправкам, внесенным в закон об административных правонарушениях, работы по благоустройству участков могут считаться действиями, нарушающими покой граждан.

Сегодня, 3 декабря, прошло заседание Законодательного собрания Ленинградской области. На нем парламентарии окончательно утвердили поправки, которые приравнивают шум от газонокосилок, нарушающий покой соседей, к административным правонарушениям.

Теперь за благоустройство земельного участка в неположенное время можно получить штраф. Уход за садом приравняли к категории земляных, строительных или ремонтных работ. Инициатива создания документа поступила от региональной прокуратуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Ленобласти подняли себе заработную плату. В 2020 году парламентарии будут получать 208 тысяч рублей в месяц.