В Ленобласти введут штрафы за шум от газонокосилок

Согласно поправкам, внесенным в закон об административных правонарушениях, работы по благоустройству участков могут считаться действиями, нарушающими покой граждан.
Сегодня, 3 декабря, прошло заседание Законодательного собрания Ленинградской области. На нем парламентарии окончательно утвердили поправки, которые приравнивают шум от газонокосилок, нарушающий покой соседей, к административным правонарушениям.
Теперь за благоустройство земельного участка в неположенное время можно получить штраф. Уход за садом приравняли к категории земляных, строительных или ремонтных работ. Инициатива создания документа поступила от региональной прокуратуры.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Ленобласти подняли себе заработную плату. В 2020 году парламентарии будут получать 208 тысяч рублей в месяц.