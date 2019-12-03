На завершении долгостроев в Ленобласти выделят два миллиарда рублей

Ранее поправками в бюджет 2019 года на те же цели было выделено 800 млн рублей. Фото: pixabay.com

Ранее поправками в бюджет 2019 года на те же цели было выделено 800 млн рублей. Фото: pixabay.com

На завершение строительства проблемных жилкомплексов правительство Ленобласти выделит 2 млрд рублей. Бюджет предполагают реализовать до 2022 года.

Во вторник, 3 декабря, парламентарии Законодательного собрания региона одобрили проект бюджета Ленобласти на следующие три года. В частности, на завершение домов обманутых дольщиков будет выделено 2 миллиарда рублей. Из них 500 млн — на 2020 год, 700 млн — на 2021 год, и еще 800 — на 2022.

В связи с этим, в середине декабря 2019 года будет подписано очередное соглашение между властями Ленинградской области и Фондом защиты прав участников долевого строительства, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В договоре определят перечень проблемных объектов и порядок их финансирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дольщики трех долгостроев в области получат денежные компенсации.