Россиянин, которого арестовали в США за попытку обойти санкции, не признал вину

Арестованным грозит до 20 лет лишения свободы и штрафы. Фото: pixabay

Арестованным грозит до 20 лет лишения свободы и штрафы. Фото: pixabay

В Штатах задержали петербуржца Олега Никитина. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, в мошенничестве, а также попытке обойти санкции.

Как сообщает Министерство юстиции США, обвинения также выдвинули россиянину Антону Черемухину, а также двум итальянцам Габриэле Виллоне и Бруно Капарини. По версии обвинения, Никитин является владельцем компании KS Engineering, а Черемухин является его сотрудником.

По данным Минюста, некая российская компания, «подконтрольная государству», вышла на связь с Никитиным с целью покупки в США силовых трубин Vectra 40G за $17,3 млн. Отметим, что это оборудование попадает под санкции.

Как сообщается на сайте Минюста, двое россиян и компания KS Engineering наняла итальянцев и компанию GVA с целью приобретения турбин.

Арестованным грозит до 20 лет лишения свободы и штрафы.

Как сообщает российское посольство США в Facebook, Никитин не признает свою вину. Сейчас он находится в изоляторе в Джорджии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой.