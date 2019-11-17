Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой

Россиянин получил огнестрельное ранение во время попытки перечень американско-мексиканскую границу. Пограничник США попытался арестовать россиянина, но у него не получилось. Сейчас подстреленный гражданин России лежит в больнице.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел 14 ноября. Пограничник попытался задержать россиянина, который подозревался в незаконном пересечении границы, однако мужчина дал отпор и сотрудник погранслужбы открыл огонь, попав в подозреваемого.

После произошедшего 37-летнего Евгения Глущенко отвезли в больницу города Финикс, штат Аризона. Он находится в удовлетворительном состоянии. Российские дипломаты пытаются получить доступ к раненому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянка ввезла в Белоруссию 100 кг наркотиков. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы.