В Ленобласти приняли бюджет на 2020-2022 годы

В Ленобласти приняли бюджет на 2020-2022 годы
Законодательное собрание Ленобласти. Фото: lenoblzaks.ru

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили проект бюджета на 2020 год и плановый период 2022 годов во втором и третьем чтении.

Доходы бюджета на 2020 год по прогнозам составят 146,1 млрд рублей. Расходы оцениваются в 154,1 млрд. Дефицит бюджета составит 6% от уровня собственных доходов.

На здравоохранения будет выделено около 35,1 млрд рублей. Образовательная отрасль получит 25,7 млрд. Финансирование социальной сферы составит 21 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Расходы областного бюджета увеличены на социальную сферу, благоустройство общественных и дворовых территорий, а также на развитие сельского хозяйства и сельских территорий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в третьем чтении одобрили проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

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