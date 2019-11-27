Заксобрание в третьем чтении приняло проект бюджета Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении одобрили проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Законопроект рассмотрели на заседании парламента 27 ноября. В поддержку документа проголосовали 39 депутатов. В силу он вступит после подписания губернатором.

Согласно проекту, расходы бюджета на 2020 год составят 727 млрд рублей, на 2021 года — 781 млрд, на 2022 год — 822 млрд.

Доходы в 2021 году составят около 739 млрд рублей, в 2022 году — 794 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты рассмотрели 27 поправок в проект бюджета Петербурга. Из них к принятию бюджетный комитет рекомендовал три: две от губернатора Александра Беглова и одну от фракции «Единая Россия». Оставшиеся 24 поправки, внесенные представителями оппозиционных фракций «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Партия Роста», были отклонены.