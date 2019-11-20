Депутаты Петербурга одобрили поправки в проект бюджета на 2020 год

Депутаты Петербурга одобрили поправки в проект бюджета на 2020 год
Депутаты рассмотрели проект бюджета во втором чтении. Фото: gov.spb.ru

Законодательное собрание Петербурга поддержало во втором чтении проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Поправки рассмотрели на пленарном заседании парламента 20 ноября.

На рассмотрение было внесено 27 поправок, к принятию бюджетный комитет Заксобрания рекомендовал три из них: две от губернатора Александра Беглова и одну от фракции «Единая Россия». В том числе предложено увеличить расходы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга на 725 млн рублей. Деньги заложены на строительство развязки у «Эксофорума».

Оставшиеся 24 поправки были отклонены. Авторами их выступили депутаты фракций «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Партия Роста».

Доходы бюджета Петербурга с учетом губернаторских поправок составят около 675 млрд рублей, расходы — 727,7 млн рублей.

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