Развязку у «Экспофорума» планируют ускоренно построить к форуму БРИКС

Развязку у &#171;Экспофорума&#187; планируют ускоренно построить к форуму БРИКС
Проект транспортной развязки у "Экспофорума" решили возродить. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В бюджет Петербурга на 2020 год планируют заложить средства на строительство транспортной развязки в районе реки Пулковки возле «Экспофорума». Завершить работы власти намерены к форуму БРИКС.

Строительство развязки обойдется городу в 724,996 млн рублей. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению проекта бюджета, пишет «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.

Елин заявил, что Петербург вынужден построить развязку «в достаточно пожарном порядке». Она необходима для проведения форума БРИКС в июле 2020 года.

Напомним, что построить транспортную развязку у «Экспофорума» планировалось к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Работы были прерваны из-за обнаруженных в Пушкинском районе человеческих останков. Власти поручили переработать проект. Однако приемлемый вариант трассировки предложен не был. В результате от проекта было решено отказаться.

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