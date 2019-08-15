Путин подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС в Петербург

Путин подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС в Петербург
Выделенные на проведение мероприятий средства, однако, планируется оставить в Челябинском регионе. Фото: pixabay.com

Указ о переносе саммитов 2020-го Шанхайской организации сотрудничества и группы БРИКС из Челябинска в Петербург обнародован.

О переносе саммитов стало известно 19 июля на встрече главы России с временно исполняющим обязанности главы Челябинской области Алексеем Текслером. Как заявил Владимир Путин, увеличение числа участников мероприятий заставляет перенести основные этапы саммитов в Северную столицу — хотя в Челябинске и пройдёт кое-что из ранее запланированного. Изначально заложенные в бюджет на проведение саммитов-2020 средства планируется оставить в Челябинске и пустить на развитие города.

Напомним, что в грядущем году Россия является председателем обеих организаций. Изначально саммиты планировалось провести на Урале, однако затем планы изменились.

Ранее GazetaSPb передавала, что в Кремле обнаружили неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной Войны.

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