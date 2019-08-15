В Кремле нашли и обезвредили авиационную бомбу

Авиаснаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен на территории Московского Кремля.

Об инциденте передаёт ТАСС со ссылкой на кремлёвского коменданта Сергея Хлебникова. Неразорвавшийся снаряд был засыпан землёй и обнаружен случайно в ходе выполнения земляных работ. Обнаружили его в районе косогора Тайницкого сада, где в царские времена располагался «ледник» — погреб для хранения продуктов.

Снаряд оперативно вывезли для ликвидации — однако археологи и рабочие были вынуждены прервать работы на несколько часов.

Как отметил глава Института археологии РАН Николай Макаров, бомба скорее всего оказалась в земле в результате немецких бомбардировок времён Великой Отечественной Войны. Тогда Кремль восемь раз подвергался авианалётам.

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