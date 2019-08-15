В Ленинградской и Псковской областях закрыли 15 избирательных участков

В четверг, 15 августа, Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о ликвидации в подотчётных регионах 15 дополнительных избирательных участков.

Причиной для ликвидации стало отсутствие зарегистрированных избирателей, передаёт ТАСС. Десять из упразднённых участков находятся на территории Ленобласти, остальные — в Псковском регионе. Напомним, что экстерриториальные (часто именуемые в СМИ «дачными») участки созданы для того, чтобы в выборах могли принять участие те избиратели, которые в Единый день голосования 8 сентября находятся вне родного региона. В Ленобласти их изначально планировалось создать 72, а в Псковской области — 20.

Напомним, что в выборах губернатора Петербурга примут участие четыре кандидата — Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов (Гражданская платформа), Надежда Тихонов (Справедливая Россия) и Александр Беглов (самовыдвиженец).

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