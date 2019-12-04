Большегруз обрушил мост на трассе под Иркутском

Водитель 60-тонного лесовоза нарушил требования о запрете движения грузовых средств и обрушил мост через реку в Иркутской области.

Как сообщили в региональном главке МВД России, все произошло на мосту через реку Макаровка, межу Усть-Кутом и Киренском вечером 3 декабря. Большегруз Scania массой в 60 тонн обрушил мост, допустимая нагрузка на который составляет 20 тонн.

Движение на участке трассы сейчас затруднено. Для легковых автомобилей организовали объездной маршрут. Дорожники занимаются ликвидацией последствий инцидента и восстановлением движения. Никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Оренбурге рухнул автомобильный мост. В результате чрезвычайного происшествия в Оренбурге пострадали два человека, один из них получил травмы средней степени тяжести.