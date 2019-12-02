В Оренбурге рухнул автомобильный мост

В Оренбурге рухнул автомобильный мост
Мост частично находился на ремонте. Фото: pixabay.com

В результате чрезвычайного происшествия в Оренбурге пострадали два человека, один из них получил травмы средней степени тяжести.

Обрушение моста произошло в понедельник, 2 декабря. Автомобильный мост в течение двух недель находится на реконструкции. С 15 ноября на виадуке, расположенном на окраине Оренбурга, введено поэтапное ограничение двоения транспортных средств.

Первоначально предполагалось, что жертвами инцидента стали четыре человека. Однако, по информации Минздрава Оренбургской области, пострадали двое, оба госпитализированы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 2 декабря в Кингисеппском районе Ленинградской области фура съехала в кювет. Возможно, водитель большегруза не справился с управлением из-за сложных погодных условий. Информации о пострадавших в ДТП не поступало.

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