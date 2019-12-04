На «Дунайской» тряпками собирают текущую со всех щелей воду

В Петербурге станция метро «Дунайская» оказалась затоплена водой. С ввода в эксплуатацию станции не прошло и трех месяцев.

По словам очевидцев, в метрополитене «все плавает». На опубликованных кадрах в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у стен разложены тряпки, однако сотрудников, выжимающих их, на месте не видно.

«А как же реагенты, чтобы из снега вода получилась?», — написал один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о прорыве трубы в одном из дворов Петербурга. Припаркованные машины оказались в лужах.