На «Дунайской» тряпками собирают текущую со всех щелей воду

На &#171;Дунайской&#187; тряпками собирают текущую со всех щелей воду
Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге станция метро «Дунайская» оказалась затоплена водой. С ввода в эксплуатацию станции не прошло и трех месяцев.

По словам очевидцев, в метрополитене «все плавает». На опубликованных кадрах в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у стен разложены тряпки, однако сотрудников, выжимающих их, на месте не видно.

«А как же реагенты, чтобы из снега вода получилась?», — написал один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о прорыве трубы в одном из дворов Петербурга. Припаркованные машины оказались в лужах.

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На «Дунайской» тряпками собирают текущую со всех щелей воду
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