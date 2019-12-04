На Петербург надвигается штормовой ветер, есть угроза наводнения

На Петербург надвигается штормовой ветер, есть угроза наводнения
Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает горожан о штормовом ветре в четверг. Резкие порывы могут создать угрозу наводнения.

О погодных изменениях в Северной столице МЧС сообщили в среду, 4 декабря. Сильный ветер будет дуть в западном и юго-западном направлении. Циклон надвигается на Петербург со стороны Балтийского моря. Ожидается, что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Как правило, такое направление и скорость ветра становятся причиной сильных волнений в Финском заливе. Таким образом, нельзя исключать угрозу наводнения. Однако на данный момент Комплекс защитных сооружений не сообщал о закрытии дамбы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в город пришло потепление. Снег и легкий мороз сменился плюсовой температурой с дождем. Такая погода установилась на ближайшие несколько дней.

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