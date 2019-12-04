В 2020 году Ленобласть потратит на благоустройство 1,4 млрд рублей

Правительство Ленинградской области выделило почти полтора миллиарда рублей на благоустройство региона в следующем году.

Таким образом, финансирование проектов по улучшению территории увеличилось на треть, сообщили в пресс-службе областного правительства. На сегодняшний день сумма, выделенная на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» составляет один миллиард рублей. Это также на 30% больше средств прошлого года.

В утвержденном проекте бюджета на 2020 год отмечено, что в 2020 году на развитие благоустройства Ленобласти предусмотрено 1,4 млрд рублей, из которых 379 млн выделит федеральный бюджет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на заседании парламента Ленобласти обсудили и утвердили план бюджета на 2020-2022 год. Согласно расчетам, доходы должны составить около 146 млрд рублей.