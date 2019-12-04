В Петербурге появится лесопарковый «зеленый пояс»

Северную столицу будет обрамлять лесопарковый пояс площадью в 110 тысяч гектаров. К такому соглашению пришли власти города и Ленобласти.

Создание «зелёного пояса» обсудили в среду, 4 декабря, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и председатель комитета финансов Ленинградской области Роман Макаров. Как рассказали в Смольном, общая площадь лесопарка, учитывая, что он будет соприкасаться с другими зелеными зонами Петербурга, составит 110 тысяч га.

Также, в состав зеленого «обрамления» включат городские леса. Дальнейшее обсуждение проекта продолжится в Общественной палате Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга намерены стеречь семь старых деревьев на набережной канала Грибоедова, которые хотят вырубить. Горожане обращались в различные инстанции, однако официальных комментариев ситуации пока никто не дал.