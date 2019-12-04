В Петербурге появится лесопарковый «зеленый пояс»

В Петербурге появится лесопарковый &#171;зеленый пояс&#187;
Лесопарк соединят с лесными массивами города. Фото: pixabay.com

Северную столицу будет обрамлять лесопарковый пояс площадью в 110 тысяч гектаров. К такому соглашению пришли власти города и Ленобласти.

Создание «зелёного пояса» обсудили в среду, 4 декабря, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и председатель комитета финансов Ленинградской области Роман Макаров. Как рассказали в Смольном, общая площадь лесопарка, учитывая, что он будет соприкасаться с другими зелеными зонами Петербурга, составит 110 тысяч га.

Также, в состав зеленого «обрамления» включат городские леса. Дальнейшее обсуждение проекта продолжится в Общественной палате Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга намерены стеречь семь старых деревьев на набережной канала Грибоедова, которые хотят вырубить. Горожане обращались в различные инстанции, однако официальных комментариев ситуации пока никто не дал.

зеленый пояс лесопарк санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Дальневосточном встали трамваи из-за ДТП
В Петербурге появится лесопарковый «зеленый пояс»
На проспекте Сизова вспыхнул автобус
ГИБДД прогнозирует рост смертности в результате аварий
На Московской площади петербуржцы не могут дождаться маршруток
Вандалы закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле
Такси могут лишиться таксистов
На Обводном канале трамвай сбил девушку