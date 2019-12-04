Страны НАТО боятся агрессии России

Страны альянса убеждены, что Москва представляют угрозу для евроатлантической безопасности.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. В Лондоне состоялась итоговая встреча альянса, в результате которой России обвинили в агрессивных действиях. Страны НАТО убеждены, что политика Москвы опасна, а также отмечают, что не позволят России бездумно размещать новые ракеты средней дальности, так как это «разрушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

Напоминаем, что Россия в свою очередь убеждена, что расширение НАТО представляет угрозу для Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США считают, что смогли замедлить строительство «Северного потока — 2». Накануне глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш заявил, что конгресс США собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.