Собчак смеется над слухами о гостевом браке

Телеведущая вместе с супругом отдыхала на Мальдивских островах на протяжении недели.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Обо всем Ксения Собчак рассказала в своем Instagram-аккаунте. После того, как мать телеведущей заявила, что ее дочь и Богомолов не живут вместе, к журналистке появилось много вопросов. Чтобы развеять слухи о гостевом браке, Ксения Собчак поделилась видео с совместного отдыха с супругом. Судя по всему, пара отлично проводит время вместе.

«Провели прекрасную неделю и все — врассыпную, как крабики! Гостевой брак он такой. Отдохнули вместе — и по домам»,

— посмеялась звезда.

Напоминаем, что Собчак и Богомолов поженились в середине сентября. Их свадьба стала предметом для обсуждений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак призналась, что ее не задевают сравнения с лошадью. Телеведущая посмотрела пародию на себя Ильи Шабельникова и отметила, что ей понравилась проделанная работа.