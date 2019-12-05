ОСАГО может подорожать на 30%

ОСАГО может подорожать на 30%
Больше всего изменения почувствуют автомобилисты в крупных городах.Фото: Baltphoto

На данный момент в Государственной думе обсуждается вопрос отмены коэффициента мощности двигателя, из-за которого стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%.

«Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», — сообщили «Известиям» в пресс-службе РСА.

Предполагается, что повышение тарифа больше ощутят жители крупных городов, в которых установлен высокий территориальный тариф.

Ранее GazetaSPb сообщала, что после реформы ОСАГО тарифы могут снизиться. Цель пересчета тарифов — снизить стоимость обязательного страхования для безаварийных водителей.

Государственная дума осаго подорожание
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