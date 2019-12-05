СБУ рассказала о задержании «единоросса» из Севастополя

СБУ рассказала о задержании «единоросса» из Севастополя
Игорь Кучерявый. Фото: СБУ Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала о задержании члена «Единой России» в Херсонской области.

По данным ведомства, «активный сторонник аннексии» Крыма Игорь Кучерявый планировал получить украинский паспорт. Игорь Кучерявый состоит в севастопольском отделении «Единой России» и координирует проект «Безопасные дороги».

Украинская сторона считает его причастным к организации блокпостов в городе Севастополь в 2014 году. СБУ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В «Единой России» уже назвали произошедшее провокацией украинских властей.

Как пишет «Коммерсант», в 2014 году Кучерявый участвовал в событиях «крымской весны», получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дмитрий Медведев написал статью для газеты “Известия”, где объяснил, как должна измениться партия “Единая Россия”. Председатель правительства установил приоритет курса партии — это нацпроекты.

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