Из-за ДТП проезд по Выборгскому шоссе закрыли

Закрыли проезд по Выборгскому шоссе в Санкт-Петербурге. Там произошло массовое ДТП. Проезд транспортных средств стал невозможен с 11:29. Об этом стало известно из данных «Яндекс.Карты».

Проезд был перекрыт после того, как на месте аварии образовалась пробка. Движение было полностью заблокировано у ТК «Озерки».

В результате ДТП пострадали два человека.

Согласно данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, Audi A7 перед тем, как влететь в ограждение разделительной полосы и задеть другие машины, ударила стоящий впереди автомобиль марки MercedesВодитель Mercedes остановился перед пешеходным переходом. Точное число пострадавших автомобилей на настоящий момент остается неизвестным. В результате ДТП пострадали два человека.