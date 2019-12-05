В Госдуме опровергли подорожание ОСАГО на 30%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков опроверг слухи о росте тарифов по ОСАГО на 30%. Информацию о подорожании он назвал вбросом и бредом.

Увеличения тарифов по ОСАГО на 30% в России точно не будет, заверил Аксаков на пленарном заседании Госдумы в четверг, 5 декабря. При этом он добавил, что не исключена возможность индексации.

«Максимум, что будет, — это индексация на уровень инфляции или около 4%», — приводит его слова ТАСС.

Информация о повышении тарифов, по словам Аксакова, могла быть связана с проходящими сегодня в Госдуме парламентскими слушаниями по ОСАГО.

Ранее в СМИ распространились сообщения о возможном подорожании ОСАГО. Как писали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков (РСА), ожидалось расширение тарифного коридора на 30% вверх и вниз.