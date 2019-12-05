Медведев рассказал о проведении дискотек

Медведев рассказал о проведении дискотек
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, как в свое время вел школьные дискотеки. По его словам, было не просто.

В ходе встречи со СМИ, которая состоялась сегодня, 5 декабря, руководитель кабинета министров заявил, что репертуар приходилось согласовывать с замдиректора заранее. При этом ему не позволяли ставить многие треки, которые он хотел.

Медведев отметил, что часто слушает музыку, ему нравится под нее заниматься рутинными делами. Он также обратил внимание на всплеск популярности музыки 1990-х годов, подчеркнув, что в те года для граждан стал доступен огромный пласт музыки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о заявлении Дмитрия Медведева. Глава правительства рассказал, что никто не собирается закрывать YouTube.

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