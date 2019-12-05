Петербуржец разыскивают ушастую сову

Петербуржец разыскивают ушастую сову
Сова улетела еще 4 декабря. Фото: pixabay.com

Хозяин переживает за птицу, потому что она не сможет выжить без человека.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Сову привезли в Санкт-Петербург из Краснодара – в какой-то момент она выбралась из специальной коробки и улетела. Предположительно, птица находится в Лыжном переулке Приморского района.

Хозяин отмечает, что сова летает в одиночестве почти сутки и он переживает за нее. Дело в том, что ушастая не умеет охотиться, так как ее долгое время кормили люди. Также отмечается, что кормить ее чем-то, кроме мышей, вредно. Петербуржец пообещал, что те, кто вернут ему любимицу, получат вознаграждение.

Он также заверил, что он и его супруга хорошо позаботятся о птице — у них готов специальный вольер и замороженные мыши.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ищут пропавшего болельщик «Спартака» из Москвы. Мужчина так и не объявился. Местные больницы не сообщают о его госпитализации.

приморский район сова
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Петербуржец разыскивают ушастую сову