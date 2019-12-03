В Петербурге ищут пропавшего болельщик «Спартака» из Москвы

В Красногвардейском районе Петербурга пропал москвич, которого увезли неизвестные люди на машине. Его поиском занимаются правоохранители.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ранним утром в понедельник, 2 декабря, в полицию обратился 41-летний житель Москвы. По его словам, они вместе с 40-летним приятелем гуляли по городу, заходя в местные бары и клубы. Ночью они остановили автомобиль и прокатились по городу. Спустя полтора часа он вышел из авто на Малоохтинской набережной, чтобы подышать свежим воздухом, а машина, в которой остался его друг, уехала.

Мужчина так и не объявился. Местные больницы не сообщают о его госпитализации.

Москвич также рассказал, что они приехали в Петербург на игру «Спартака» против «Зенита» и остановились в съемной квартире.

Полиция начала поиски пропавшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе Петербурга пропал 49-летний охранник. Мужчина исчез после вечернего заплыва в Малой Невке.